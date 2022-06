شبــاب الجــبل يلاقي وفاق اجدابيا في مبـاراة تفـادي الهبـوط

يلتقي الخميس فريقا شباب الجبل ووفاق اجدابيا ضمن مباراة الذهاب في تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى وذلك في ملعب بنينا في مدينة بنغازي، فريق شباب الجبل الذي جاء في المركز التاسع في المجموعة الأولى يسعى للبقاء في دوري الأضواء عندما يواجه فريق وفاق اجدابيا الباحث عن الصعود إلى مصاف فرق الممتاز في الموسم القادم بعد غياب طويل.

يشار إلى أنه في حال تعادل الفريقان ذهابا وإيابا سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

