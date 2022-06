المشاركة الليبية تتواصل في الدورة المتوسطية بالجزائر

حصلت الرامية “مران بعيو” على المركز السابع والعشرين في منافسات فردي القوس والسهم الأولمبى لمسافة سبعين مترا للسيدات ضمن دورة الألعاب المتوسطية في مدينة وهران، وفي منافسات فردي الرجال حصل الرامي “مجدي أبورقيقة” على أربعمئة وتسع وتسعين نقطة، وستقام الخميس منافسات ثمن النهائي للزوجي المختلط عندما يلتقيان مع ثنائي فرنسا “رومين و لورينا فيلارد”، وضمن أخبار البعثة الليبية وصول منتخبي التايكواندو ورفع الأثقال إلى وهران من أجل الدخول في المنافسات المتوسطية بغية تحقيق قلائد ليبية بعد تلك القلادة البرونزية التي حصلت عليها ليبيا في لعبة الكرة الحديدية.

