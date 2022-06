رودفورس للدراجات النارية يحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أحيى فريق رودفورس للدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية بالتعاون مع بلدية الزاوية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار” المخدرات جريمة في حقك وحق أسترك” و تضمن اليوم العالمي ندوة علمية وعرضا للسيارات الكلاسيكية وآخر للدراجات النارية والذي شاركت فيه أندية من الزاوية وطرابلس ومصراتة وصبراتة، كما تم اطلاق حملة توعوية من خلال توزيع المطويات الخاصة باليوم العالمي في بادرة تؤكد حرص الأندية الرياضية على صحة الإنسان ومواكبة الأحداث الإجتماعية.

