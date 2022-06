أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طرح تذاكر كأس العالم 2022 في المرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 5 من يوليو المقبل بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا، وسيتم طرح ما تبقى من تذاكر كأس العالم للبيع ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في البطولة، وسيتم التأكيد على التذاكر لأصحابها بعد اختيارهم لها ودفعهم ثمنها على موقع “فيفا دوت كوم سلاش تيكتس”.

ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر، وستغلق هذه الفترة أبوابها في 16 من أغسطس المقبل، يشار إلى أنه تم بيع مايقارب من 1.8 مليون تذكرة إلى حد الآن في المرحلتين الأولى والثانية.

المصدر: اللجنة العليا للمشاريع والإرث

The post الأسبوع القادم انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مونديال قطر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار