قطاط بطلا لبطولة الجامعات للسباحة في المياه المفتوحة

طبرق 30 يونيو 2022 (وال) -تحصل السباح الدولي عزالدين أمين قطاط، على الترتيب الأول في مسابقة المياه المفتوحة، في المسابقة الأولى والتي أقيمت اليوم على مستوى الجامعات الليبية للسباحة في المياه المفتوحة بمدينة طبرق، تحت اشراف نادي المنارة طبرق، وتحت شعار(تعارفوا -تصادقوا -تحابوا)، والتي كانت ليوم واحد، وبمشاركة ( 19) سباح من مختلف الجامعات.

أما التراتيب الثلاثة فقد جاءت كالتالي: الاول عزالدين قطاط من جامعة بنغازي، والثاني سفيان جمعة الهواري جامعة طرابلس، أما الثالث بوبكر فتحي عثمان جامعة طبرق.

وصرح السباح عزالدين قطاط لوكالة الأنباء الليبية تابعت قائلا “كان مستوى المنافسة بين المتنافسين رائعا حتى نهاية السباق، والذي بلغ مسافة (2) كيلومتر.

كما أشار إلى الدور الفعال للجان العاملة على هذه البطولة، من خلال حفاوة الاستقبال والضيافة والتنظيم، الذي كان بمستوى لائق، واختتم قطاط بشكره لكل من ساهم في انجاح هذه البطولة، متمنيا أن تتكرر مرة أخرى”.(وال طبرق) م ب / س خ.

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