بنغازي .. نهائي دوري القطاعات والمؤسسات 

بنغازي 02 يوليو 2022 (وال) _ أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على مباريات الدور النصف النهائي لدوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات، بإشراف النقابة العامة للإداريين بنغازي.

هذا و جمعت المباراة الأولى فريقا الأمن الرياضي ونقابة المعلمين، واللقاء الثاني مستشفى الهواري ونقابة المحامين.

وكانت نتائج المباريات كالتالي:

نقابة المعلمين و الأمن الرياضي (2×1) بركلات الترجيح لصالح نقابة المعلمين بعد التعادل الإيجابي في الوقت الاصلي بهدف لكل منهما.

مستشفى الهواري و نقابة المحامين لصالح الهواري بهدفين نظفين.

يذكر أن اليوم سيتقابل في المباراة النهائية فريقا نقابة المعلمين ومستشفى الهواري، على ملعب نادي الفويهات المعروف (بالاستقلال) سابقاً. (وال _ بنغازي) م ب

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