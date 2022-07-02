الشيباني: المقرات ملك الدولة وهي ثابتة والموظفين متغيرين

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قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عبر حسابه على الفيسبوك معلقا على المظاهرات التي خرجت أمس الجمعة في عدد من المدن الليبية إن مقرات ومرافق السلطة التشريعية والتنفيذية ملك للدولة والشعب وهي ثابتة والموظفين متغيرين.

وأوضح أن حرق المقرات خسارة للشعب وقد يستفيد منها المتربصون وصيانتها بأثمان باهضة يصب اغلبها في جيوبهم.

وتابع” قد يكون الاعتصام امام المقرات وتعطيل العمل بها ومنع الموظفين من الدخول وممارسة أي نشاط وإجبار السلطات على الدخول في تفاوض واعي وهادف مع من يختارهم المحتجين لتمثيلهم في التفاوض اكثر نفعا وأفضل وسيلة للتعبير عن رفض الواقع المتردي و قد يفضي الى نتائج ايجابية

عاشت ليبيا “.

تعليق مجلس النواب

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أدانت قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت الرئاسة أن هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأوضحت أن للمواطنين الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

في حين أعلنت الرئاسة تقديرها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية.

فضلا عن حقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشارت رئاسة مجلس النواب إلى أن المجلس يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات.

وذلك بغية عودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.

كما علق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس السبت على الأحداث والمظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية مساء الجمعة.

وقال اللافي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”تابع المجلس الرئاسي الأحداث الأخيرة علي كامل التراب الليبي”.

وأضاف عضو الرئاسي :”المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

‏وأكد اللافي بالقول :”المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم”.

وخرج حراك لمجموعة شباب بالتريس بمدينة طرابلس في تظاهرة سلمية أمام ساحة الفندق الكبير.

وذلك في استجابة لدعوات التظاهر أمس الجمعة.