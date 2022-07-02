داعية لضبط النفس.. وليامز: أعمال الشغب والتخريب غير مقبولة

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قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر معلقة على التظاهرات الاي حدث أمس في عدد من المدن الليبية إنه ‏ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق.

وأوضحت أنه من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أدانت قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت الرئاسة أن هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأوضحت أن للمواطنين الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

وأعلنت الرئاسة تقديرها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية.

فضلا عن حقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشارت رئاسة مجلس إلى أن المجلس يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات.

وذلك بغية عودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.

كما علق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس السبت على الأحداث والمظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية مساء الجمعة.

وقال اللافي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”تابع المجلس الرئاسي الأحداث الأخيرة علي كامل التراب الليبي”.

وأضاف عضو الرئاسي :”المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

‏وأكد اللافي بالقول :”المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم”.

وخرج حراك لمجموعة شباب بالتريس بمدينة طرابلس في تظاهرة سلمية أمام ساحة الفندق الكبير استجابة لدعوات التظاهر أمس الجمعة.