الكبير يبحث مع محافظ بنك إنجلترا توحيد مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، إن خطة المصرف في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، ومستجدات مشروع توحيد المصرف، وسُبل ومجالات التعاون بين البنكين، هي أبرز محاور لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا في مكتبه بالعاصمة البريطانية لندن، الجمعة.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، أثنى محافظ بنك إنجلترا على الدور الفعّال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي ومحافظه في تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.

يأتي ذلك عقب مطالبة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي.