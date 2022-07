يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تدريباته اليومية في مدينة بنغازي تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تحتضنها السعودية الشهر الجاري، المدرب الوطني عياد القاضي سيعلن يوم الإثنين القادم القائمة النهائية التي ستسافر إلى السعودية في المشاركة المقبلة، حيث يواصل الطاقم التدريبي للمنتخب الوقوف على إمكانيات اللاعبين لاختيار الأفضل في القائمة الأخيرة، مدرب المنتخب استدعى حارس مرمى الأخضر “محمد بدر” للالتحاق بزملائه للمشاركة في البطولة العربية القادمة.

يشار إلى أن القرعة وضعت المنتخب الوطني مع منتخبي لبنان والجزائر.

المصدر ليبيا الأحــرار

The post منتخبنا الوطني للشباب يستعد في بنغازي للمشاركة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار