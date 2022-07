البنزرتي يصــل بنغازي ويبدأ الإشــراف على الأهـلي

بدأ المدرب التونسي فوزي البنزرتي الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي قبل أيام قليلة من خوض منافسات سداسي التتويج في الدوري الممتاز، المدرب التونسي أكد في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي بنغازي أنه سعيد بخوض هذه التجربة التي يرى أنها لن تكون سهلة نظرا لضيق الوقت، مؤكدا أنه خاض تجربة مماثلة مع فريق الرجاء المغربي قبل كأس العالم للأندية، ويسعى البنزرتي للتركيز على الجوانب الفنية والبدنية قبل السداسي الذي سيشهد منافسة قوية على التتويج باللقب.

