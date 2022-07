تتواصل في تونس هذه الأيام دورة تقنية الفار المتقدمة لحكام الليبيين بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استعدادا لمنافسات مرحلة التتويج من الدوري الممتاز، الدورة المتقدمة في تقنية الفيديو للحكام الدوليين تقام بإشراف محاضرين معتمدين من الفيفا، وتأتى هذه الدورة التأهيلية ضمن استعدادات لجنة الحكام لانطلاق مباريات الدور السداسي لمرحلة التتويج التي ستشهد مشاركة عدد كبير من الحكام الليبيين للمرة الأولى بوجود تقنية الفيديو الجديدة المساعدة للحكام.

المصدر ليبيا الأحــرار

The post تواصل دورة الحكام الليبيين في تونس بإشراف الفيفا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار