الشركسي: من أغرق الدبيبة والمنفي هو ضعفهما وسيطرة الأقارب

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انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، طريقة الحكم في البلاد، عبر كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الشركسي في تغريدة له حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن سامي المنفي لاتختلف حماقته ولا فساده، عن إبراهيم دبيبة. متابعًا كلاهما يستقي قوته وثروته من قرابته. فالأول أخ الرئيس والثاني الرئيس خاله.

سامي المنفي لاتختلف حماقته ولافساده عن عن ابراهيم دبيبة، كلاهما يستقي قوته وثروته من قرابته، فالأول أخ الرئيس والثاني الرئيس خاله، من أغرق دبيبة والمنفي هو ضعفهم بالدرجة الأولى، وسيطرت هذين الرجلين عليهما بالدرجة الثانية لمصالحهم الشخصية. — ahmed (@ahmedalshrkse2) July 2, 2022

وأردف من أغرق دبيبة والمنفي هو ضعفهم بالدرجة الأولى، وسيطرت هذين الرجلين عليهما، بالدرجة الثانية لمصالحهم الشخصية.

في سياق متصل، طالب الشركسي، “الرئاسي” بالا يتهور، وأن لا يتصرف الا في حدود إمكانيته. قائلا: إن محاولة الظهور في ثوب المنقد جميلة، ولكنّها لا تليق بهم، فالقدرات البسيطة والمتواضعة لا تحتمل انقاذ الآخرين، لذلك أخشى أن يقوموا بعمل لن يتجاوز حدود مقرهم في النوفليين، وسيكون هم الخاسر الأكبر.