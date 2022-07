الثلاثاء مباريات حسم البقاء أو الصعود للدوري الممتاز

حقق فريق الخمس الفوز على فريق الظهر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الفاصلة لحسم الصعود والهبوط في الدوري الممتاز الموسم المقبل، وسيلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بملعب الجميل، ويتطلع فريق الخمس للحفاظ على وجوده في الدوري الممتاز الموسم القادم، بينما يسعى فريق الظهرة للعودة لمصاف فرق الدوري الممتاز والمنافسة القوية الموسم الجديد.

وفي المباراة الثانية يلتقي يوم الثلاثاء أيضا فريقا شباب الجبل ووفاق اجدابيا لحسم الفريق الآخــر الذي سيبقى أو يتأهل للدوري الممتاز الموسم القادم بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز شباب الجبل بهدف واحد دون مقابل.

المصدر ليبيا الأحــرار

