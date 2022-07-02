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المبعوث الإيطالي إلى ليبيا: التظاهرات جرس إنذار للطبقة السياسية بأكملها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

صرح المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي نيكولا أورلاندو إلى ليبيا، أن المظاهرات في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: “المظاهرات في ليبيا هي جرس إنذار للطبقة السياسية بأكملها. الانقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين بما في ذلك إغلاق المنشآت النفطية.

ودعا إلى ضرورة توقف الخلافات السياسية التي تؤخر الانتخابات. مشيرًا إلى أنه يجب أن تظل مظاهرة إرادة الشعب سلمية ودون عوائق”.

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اخبار ليبيا 24

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