المبعوث الإيطالي إلى ليبيا: التظاهرات جرس إنذار للطبقة السياسية بأكملها

أخبار ليبيا 24 – خبر

صرح المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي نيكولا أورلاندو إلى ليبيا، أن المظاهرات في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها.

المظاهرات في #ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها. يجب أن تتوقف الإنقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين وكذلك إغلاق المنشآت النفطية والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات. يجب أن تظل المظاهرات المعبرة عن إرادة الناس سلمية ودون معوقات. pic.twitter.com/nTmNKUS1kf — Nicola Orlando (@nicolaorlando) July 2, 2022

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: “المظاهرات في ليبيا هي جرس إنذار للطبقة السياسية بأكملها. الانقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين بما في ذلك إغلاق المنشآت النفطية.

ودعا إلى ضرورة توقف الخلافات السياسية التي تؤخر الانتخابات. مشيرًا إلى أنه يجب أن تظل مظاهرة إرادة الشعب سلمية ودون عوائق”.