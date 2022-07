خرج السباح “سراج الشريف” من الأدوار الأولى لمنافسات سباحة مئة متر حرة في دورة الألعاب المتوسطية في وهران مسجلا ست وخمسين ثانية وتسع وثمانين جزءا بالمئة من الثانية وحل في المركز السادس، وسيشارك السباح “الشريف” يوم الاثنين القادم في سباق مئتي متر فراشة، أما السباح “عبدالحي عاشور” فيشارك هو الآخــر يوم الأحد في منافسات أربعمئة متر سباحة حرة ويوم الثلاثاء يشارك في منافسات مئتي متر سباحة حرة، أما منتخب الرماية بالمسدس ضغط الهواء لمسافة عشرة أمتار فحصل على المركزين السادس عشر والثامن عشر، وفي ألعاب القوى العداء “أحمد السباعي” يغادر المنافسات من الأدوار التمهيدية في سباق أربعمئة متر جري.

المصدر ليبيا الأحــرار

The post المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط تواصل الإخفاق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار