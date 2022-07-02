القبض على نيجيريين يقومان بالاتجار في البشر في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت وزارة الداخلية، بحكومة الوحدة، إن أعضاء وحدة التحري والقبض، بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن مسلاته، تمكنوا من ضبط شخصين من الجنسية النيجيرية، يقومون بالتعاون مع مجموعة أخرى بالمتاجرة بالبشر، وخاصةً النساء من الجنسية الأفريقية، وكذلك الهجرة غير الشرعية وبيع الخمور والمتاجرة بالمواد المخدرة.

وكشفت الداخلية في بيان لها، أن ضبطهما جاء بعد إعداد كمين محكم.

وواصل البيان، إنه بالتحقيق معهما أعترفا بما نسب إليهما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات مدير أمن مسلاته، بتكثيف الدوريات الأمنية ومداهمة الأوكار الذي يشتبه في وجود العناصر الإجرامية بها.

وتتبوأ ليبيا مركزًا متقدما، في مستويات الجريمة المنظمة عربيا وعالميا، حيث تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والعشرون عالميًا، بما يكشف عن فوضى أمنية وانفلات كبير، وخطر على حياة ملايين السكان طوال الـ11 عاما الماضية بعد نكبة فبراير 2011.