بـنـغــازي تحتضــن مـنـافـسـات كـأس لـيبيـا لكــرة السـلة

تنطلق يوم غد في مجمع سليمان الضراط في بنغازي منافسات كأس ليبيا لكرة السلة بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي و الاتحاد والنصر، مباريات الأحد ستكون بنصف النهائي حيث يواجه فريق الأهلي طرابلس فريق النصر في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الأهلي بنغازي فريق الاتحاد، ويسعى فريق الأهلي طرابلس كغيره من الفرق الأخرى للتويج بالكأس خصوصا وأنه توج بلقب البطولة قبل أيام ويطمح لحصد ثنائية الموسم.

يشار إلى انه تم تشغيل سبعين في المئة من قدرة التكييف المركزي لمجمع سليمان الضراط ليكون جاهزا لاستقبال منافسات كأس ليبيا لكرة السلة.

