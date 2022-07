أكاديمية الأمة تعود بلقبين من بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم

حصل فريقا الأمة لأعمار تسع سنوات وأربع عشرة سنة على المركز الأول في بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم لفرق الناشئين التي اختتمت قبل يومين، أكاديمية الأمة في مشاركتها الثانية في هذه البطولة تؤكد حضورها أيضا بحصول اللاعب “لُبيد نزار عمار” علي لقب هداف بطولة تحت عشر سنوات، وكذلك حصول اللاعب “ليث خالد الرويمي” علي أفضل لاعب في بطولة تحت عشر سنوات، كما تحصل اللاعب “أمجد عادل التاجوري” علي هداف بطولة تحت اثنى عشر عاما، وحصول اللاعب “أحمد مصطفي الدرناوي” علي أفضل لاعب في بطولة تحت اثنى عشر عاما.

