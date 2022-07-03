اخبار الرياضة

ليبيا تشارك في مناورات “فينيكس أكسبرس 22” العسكرية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة أن ليبيا شاركت إلى جانب 11 دولة أخرى في مناورات فينيكس أكسبرس 22 العسكرية .

ونقلت السفارة الأميركية في ليبيا عن قيادة القوات البحرية الأميركية أن المناورات تهدف للعمل معًا لتعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل.

وشاركت ليبيا العام الماضي في التمرين البحري متعدد الأطراف “فينيكس إكسبريس 21″، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا وتشارك في التمرين الذي استضافته تونس 4 بوارج عسكرية تابعة لجيش البحر التونسي.

و 5 بواخر عسكرية أجنبية، و130 ضابطا ينتمون لاثنتي عشرة دولة، إلى جانب الدولة المضيفة، وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

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اخبار ليبيا 24

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