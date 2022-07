طبرق تستضيف النسخة الأولى من بطولة السباحة للجامعات الليبية

احتضنت جامعة طبرق النسخة الأولي من بطولة السباحة في المياه المفتوحة على مستوي الجامعات الليبية بمشاركة عشر جامعات ليبية

مدير إدارة النشاط الجامعي بوزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية “مقداد نصرات” قال في تصريح للأحرار أن البطولة التي جاءت تحت شعار “تعارفوا تحابوا تصادقوا” تعتبر هي الأولي من نوعها علي مستوي الجامعات الليبية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالنشاط الجامعي لما له من مكانة حقيقية في خلق المنافسة بين الطلاب و الجامعات الليبية.

