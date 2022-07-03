ريتشارد نورلاند يؤكد قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود الحاصل في ليبيا

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في تصريحات نقلها موقع السفارة الأمريكية على تويتر السبت ” عبرت خلال مكالمة هاتفية تلقيتها من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء اليوم، عن قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات كالتي رأيناها أمس في جميع أنحاء ليبيا”.

وأكد على عدم وجود كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد.

مشيرا إلى أن أي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف.

وأكد أن الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين وحدها هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي.

ورحب بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية.

وحث القادة السياسيين الليبيين وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح قد أعرب عن تقديره لحجم المعاناة التي يعانيها الليبيون.

مطالبا الحكومة المكلفة برئاسة، فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عقيلة، في مقابلة مع قناة العربية تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24، إن المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف.

مؤكدا أن الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء ومن حقهم التظاهر.

وأضاف عقيلة، أن حكومة الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات.

مشيرًا إلى أن سبب تردي الخدمات هو استمرار حكومة الدبيبة وعدم تسليمها للسلطة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب.