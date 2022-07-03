نقلا عن الأمين العام.. ستيفان دوجاريك: الانسداد السياسي يزيد من تفاقم الانقسام في ليبيا

أخبارليبيا24_متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان للبعثة نشرته على صفتحها بالفيسبوك إن الأمين العام يتابع بقلق المظاهرات التي شهدتها مدن عديدة في ليبيا بما فيها طرابلس وطبرق وبنغازي في 1 يوليو.

وتابع ” إقراراً بحق التظاهر السلمي، يناشد جميع المتظاهرين بتجنب أي أعمال عنف كما ويناشد القوات الأمنية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وأكد دعوة الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار.

كما حث الأطراف الليبية على الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانسداد المستمر على الصعيد السياسي.

مؤكدا الانسداد السياسي يزيد من تفاقم الانقسام ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

وأكد أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز موجودون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف.

وذلك بغية إيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.

ونوه دوجاريك أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً، يتعين البناء عليه.

وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز قد قالت في لقاء بودكاست مع وكالة بي بي سي الأخبارية إنه لم نرَ مثل هذه المظاهرات منذ أغسطس 2020 عندما خرج المتظاهرون للشوارع محتجين على انقطاع الكهرباء ونقص الخدمات المقدمة.

وأكدت ستيفاني وليامز أن معدل الإحباط ارتفع وازداد الآن ليس بسبب انقطاع الكهرباء فحسب بل جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وردت إرتفاع الأسعار إلى الوضع الجيوإستراتيجي في أوكرانيا، وأيضا جراء تأخير الانتخابات.

وتابعت “فلذلك رأينا حركات شبابية تتجمع معا في طرابلس وطبرق ومصراتة وبني وليد، وحتى في بنغازي”.