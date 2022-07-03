مالية الدبيبة تدين التخريب بمبنى مراقبة الخدمات المالية سبها

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إدانتها لأعمال الشغب والتخريب والحرق التي تعرض لها مبنى مراقبة الخدمات المالية سبها.

وأكدت وزارة المالية في بيان لها أن هذا الأمر يؤثر سلبا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينها وتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأفعال منافية للقانون والشرع، مطالبة الجهات المعنية بالدولة الليبية ضرورة مساءلة مرتكبيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وشددت وزارة المالية على حق التظاهر والاحتجاج السلمي وفق السياق المحدد قانونا وأن يراعى في ذلك قدسية وحرمة ممتلكات ومقدرات الدولة الليبية باعتبارها ملك للمواطنين كافة.

يشار إلى أن مبنى مراقبة الخدمات المالية سبها تعرض للحرق والتخريب وإشعال النار فيه بعد قيام بعض المتظاهرين ليلة الجمعة بأعمال شغب وتخريب.