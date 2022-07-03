بدل أن تستجيب لمطالب الشعب وتستقيل..المنقوش: أقف مع مطالبكم

أخبارليبيا24

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية – نجلاء المنقوش تضامنها مع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع وإجراء الانتخابات.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”إنها روح جديدة في عروق ليبيا، سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها “رحيل الجميع” بما فيها الحكومة التي أنتمي لها”

وتابعت وزير الخارجية :”أقف مع مطالبكم كمواطنة، وكوزيرة للخارجية، سلميا سأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية، عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء”.

منشور المنقوش، سبقه منشور لرئيس حكومتها عبدالحميد الدبيبة والذي أعلن فيه تأييده للمظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية مساء الجمعة.

وقال الدبيبة في منشور على “فيسبوك” :”أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات “.

وأضاف رئيس الحكومة :”الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية”.

هذا التضامن من وزيرة الخارجية ورئيس حكومتها يأتي بالتزامن مع استمرارهم في أداء عملهم في الحكومة التي انتهت ولايتها حسب الإطار الزمني، إضافة إلى قرار سحب الثقة من قبل مجلس النواب.

وشهدت مدن ليبية عدة مظاهرات حاشدة تطالب برحيل كل الاجسام السياسية في المشهد، والتشديد على إجراء الانتخابات بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.