شكري: مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به منذ 2014

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قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم الأحد إن مجلس النواب هو الجسم التشريعي المعترف به منذ 2014.

ودعا شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية النمساوية ألكسندر شالنبيرج إلى احترام شرعية مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وأضاف أن الحوار هو السبيل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، مؤكدًا أن بلاه ترفض الحلول العسكرية في ليبيا.

وشدد وزير الخارجية، على السير نحو الانتخابات، وإخراج كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا وحل مشكلة التشكيلات المسلحة.

وأشار شكري إلى أن مصر تدعم الجهود التي بذلت من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة ثم بجنيف واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الاضطرابات التي حصلت تؤشر على عدم رضا شريحة واسعة من الليبيين لتأجيل الانتخابات.

وأكد وزير الخارجية، أن بلاده دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي وما اتخذه من قرارات، لكنه لم ينفذ وتم تجاوز المدى الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.