حلزون عملاق يغزو الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تشهد ولاية فلوريدا غزوا لنوع عملاق من الحلزون، يمكن أن يصل حجمه إلى حجم الفأر،

وله أضرار بالغة على الإنسان والمحاصيل الزراعية والبيئة.

واضطرت سلطات فلوريدا لاتخاذ قرارات بمنع نقل النباتات أو التربة أو نفايات الحقول أو بقايا البناء خارج أماكن تواجده، ولمدة عامين.

كما أكدت السلطات المحلية أن الحيوان استقر في مدينة بورت ريتشي في 23 يونيو الماضي.

وللسيطرة على الوضع وضعت السلطات جزء من مقاطعة باسكو في منطقة نيو بورت ريتشي تحت الحجر الصحي هذا الأسبوع.

ويمتد الحجر الصحي من دائرة نصف قطرها حوالي نصف ميل من مجموعة الحلزون المحددة وقد يتغير إذا تم العثور على المزيد من الحلزونات.

ويتغذى الحلزون على أكثر من 500 نبتة مختلفة، ويتكاثر بسرعة كبيرة حيث يضع الفرد الواحد حوالي 1200 بيضة سنويا.

ويتميز أفراد هذا الحيوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر بمفرده.

وتم رصد هذه الحيوانات لأول مرة جنوبي فلوريدا في الستينيات، واستغرق الأمر نحو 10 سنوات ومليون دولار لتخليص المنطقة منها.

* حلزون عملاق

ومن الصعب القضاء على الحلزون لأنه ليس له أعداء مفترسين في الطبيعية، ويمكن أن يعيش الواحد حتى 9 سنوات حتى يزيد طوله على 20 سنتيمترا.

ومن المعروف أن الحلزونات تختبئ في أماكن باردة ورطبة أثناء النهار، وتتغذى في الليل وتضع عدة آلاف من البيض طوال حياتهم.

كما يمكن أن تنمو بعض القواقع حتى يصل طولها إلى 8 بوصات وعرضها 5 بوصات.

وبالإضافة إلى أضراره على النباتات، يحمل الحلزون دودة طفيلية يمكن أن تنتقل إلى البشر وتسبب الالتهاب السحائي.

وقد يكون ذلك الطفيل موجود على سبيل المثال، في الخس غير المغسول جيدا،

أو غيره من المنتجات التي انزلق عبرها الحلزون الحامل للطفيلي، تاركًا وراءه أثرًا من الوحل.