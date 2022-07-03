المرصد الأورومتوسطي يدعو لاحترام حق التظاهر السلمي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، السلطات الليبية في كافة أنحاء ليبيا إلى احترام حق الأفراد في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي.

ويأتي ذلك عقب تظاهرات شبابية في عدة مدن للمطالبة بإنهاء الجمود السياسي والاحتجاج على الأوضاع المعيشية.

وحث المرصد، في تغريدة عبر تويتر الجميع على الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف.

وشهدت مدن ليبية عدة منها طرابلس وطبرق وسبها يوم الجمعة الماضية تظاهرات اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.