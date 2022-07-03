جوني ديب في فرنسا للعب دور لويس الخامس عشر

وصل الممثل الأمريكي جوني ديب إلى باريس، حيث من المتوقع أن يبدأ قريبًا تصوير الدراما التاريخية الجديدة للمخرج الفرنسي مايوين.

وبحسب موقع “مترو” البريطاني، أعلن ديب، اختياره للعب دور ملك فرنسا لويس الخامس عشر في فيلم مايوين في وقت سابق من هذا العام.

ليصبح بذلك أول عمل لجوني ديب منذ فوزه الشهير بقضيته ضد آمبر هيرد في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشف الموقع، أن الممثل وصل العاصمة الفرنسية، واصطحبه الأمن إلى الفندق الذي يقيم فيه، لبدء تصوير الفيلم.

ووفقًا لموقع IMDB الأمريكي الخاص بتقييم الأفلام، يحمل الفيلم عنوان Jeanne du Barry،

وتضمنت مواقع التصوير قصر فرساي وأماكن أخرى حول باريس.

* لويس الخامس عشر

وأشار الموقع إلى أن الملك لويس الخامس عشر حكم فرنسا لمدة 59 عاما، لكنه اتُهم بالفساد والفجور قرب نهاية فترة حكمه وتوفي بلا شعبية.

ومن المعروف أن ديب عانى في الأعوام الأخيرة للحصول على أدوار سينمائية جديدة، بعد إلغاء ديزني عقود أعمالها معه.

وذلك على خلفية اتهامات ممارسة العنف من آمبر هيرد ضده.

وجاء فوز ديب بقضية التشهير الأخيرة ضد آمبر والحكم عليها بتعويض مالي، لتبرئة سمعته أمام الجمهور وشركات الإنتاج، ليوقع أول عقد فني جديد له من بعد الفوز.

وتم الحكم على هيرد أن تدفع 15 مليون دولار كتعويض للنجم جوني ديب.

وذلك عن مزاعم العنف المنزلي التي قدمتها في مقال رأي عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست.