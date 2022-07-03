استطلاع| غالبية الآراء تتوقع إنهاء الانقسام بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أكد مجلس التخطيط الوطني، أواخر شهر يونيو المنصرم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية، لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي وإعادة توحيد المؤسسات بشكل كامل في القريب العاجل.

واعتمد رئيس مجلس التخطيط الوطني، رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، الدكتور مفتاح الحرير، محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية الرقابية والإدارية، بعد انتهاء اللجنة من عدة جلسات نقاش هادف وبناء على مدار يومين.

تحلي الفريقين بالروح الإيجابية

ووقع رؤساء اللجان المشكلة من الطرفين، على خارطة طريق وإنهاء كل الأمور الخلافية وتحديد مواعيد دورية للاجتماع والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين ومنها هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP، ومعهد الولايات المتحدة للسلام USIP، وصولًا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل، بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة.

وأشار المجلس إلى تحلي الفريقين بالروح الإيجابية، وامتلكهما الإرادة الوطنية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، ليس بمؤسستيهما فقط؛ بل أصرا على أن يكونا شركاء لمجلس التخطيط الوطني في إنهاء حالة الانقسام في كل مؤسسات الدولة، والسير نحو الاستقرار والتقدم.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إذا ما كان توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية سيسهم في إنهاء الانقسام.

الاتفاقية ستسهم في إنهاء الانقسام

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “أعلن مجلس التخطيط الوطني توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء الانقسام.. برأيك هل تنجح الاتفاقية في إنهاء الانقسام بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية؟”.

توقع المشارك، يامن بوزيد، في أن يسهم توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية في إنهاء الانقسام.

في حين تمنى المشارك، راف الله المسماري إنهاء الانقسام بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية من خلال الاتفاقية.

كما تمنت المشاركة، ارتميس الشرق، أن ينتهي الانقسام بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية شرقي وغربي البلاد من خلال الاتفاقية.

الانقسام لن ينتهي

أما المشارك، Amin Asmeb، توقع فشل الاتفاقية في إنهاء الانقسام بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية قائلا: “لن ينتهي الانقسام ولن يتفقوا.. هم اتفقوا على السرقة فقط وكل منهم يغني على ليلاه”، وفق قوله.

وقال المشارك، كامل خليفة المنصوري: “غريب الجهتان عملهم مكمل لبعض ولا يحتاج لاتفاق صحيح من ليبيا يأتي الجديد”.

من جانبه تمنى المشارك، عبدالكريم مجحود الدرسي، أن يسهم توقيع الاتفاقية في إنهاء الانقسام السياسي بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية.

في حين كان رأي المشارك، أبو محمود، مخالفا حيث توقع فشل انهاء الانقسام بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية.

زيادة الفساد

وتمنت المشاركة، بسمة بسمة، أن يسهم توقيع الاتفاقية في إنهاء الانقسام السياسي بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية.

وقال المشارك، عبدالهادي علي المزوغي: “هكذا بزيد ويكثر الفساد من غير ما تقول”، وفق رأيه.