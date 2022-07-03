عقب خروجهم من البحر .. الهلال الأحمر الزاوية يعلن انتشال جثتي طفلين وأخرى لسوري

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع الزاوية، اليوم الأحد العثور على ثلاث جثث في ميناء مرسى ديلة .

وقال الهلال الأحمر في بيان له، إنه بعد ورود اتصال من السلطات المحلية، بوجود عدد “3” جثث في ميناء مرسى ديلة، انطلق فريق الانتشال بالهلال الأحمر فرع الزاوية، إلى حيث مكان الجثث وقاموا بانتشالهم، وتسليمهم إلى دار الرحمة، بمستشفى الزاوية التعليمي.

وأوضح الهلال الأحمر، أن جثتين الإخوة ليبيين، لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، فيما جثة أخرى لمواطن سوري.

وكان قد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم خبر غرق أشخاص من عائلات ليبية وسورية اليوم، في واحدة من فواجع الهجرة غير الشرعية المستمرة عبر سواحل البلاد.