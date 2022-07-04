في مقترح جديد .. “إحياء ليبيا” يطالب كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب “تكتّل إحياء ليبيا” بسرعة الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي أشعلت احتجاجات بالبلاد.

وأكد التكتل – في بيان له اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – على ضرورة إلزام المفوّضيّة العُليا للانتخابات بإجراء الانتخابات بشكل عاجل لا يتجاوز نهاية 2022 بأيّ حالٍ من الأحوال- حسب البيان.

ودعا بيان التكتل المجلس الأعلى للقضاء إلى الإشراف على أعمال المفوّضيّة العُليا للانتخابات، والعمل على احترام وتنفيذ نتائجها. والتنسيق مع البعثة الأمميّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والمدنيّة، لإنجاح الانتخابات ومُراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها.

وفي وقت سابق أطلق التكتل مبادرة من 10 نقاط طالب فيها بـ”المحافظة على وقف إطلاق النار، وإعادة تفعيل لجنة 5+5، والتّرتيب لانعقادها بشكل دائم.. ومنع أيّ تحرّك لأيّ قوّة عسكريّة أو شرطيّة خارج مناطقها الحاليّة، إلا بالتّرتيب مع لجنة 5+5.. ومنع جميع أنواع التّحشيد والتّحريض الإعلامي وخطاب الكراهية.

وبحسب مبادرة التكتل سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف الوطني على أي تنسيقات مع البعثة الأمميّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والمدنيّة النزيهة لإنجاح الانتخابات ومُراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها.

ووفق مبادرة تكتل إحياء ليبيا يسلم المجلس الأعلى للقضاء السّلطة التّنفيذيّة للرّئيس المُنتخب للبلاد، والسّلطة التّشريعيّة للبرلمان المُنتخب الجديد في موعدٍ أقصاه 31 يناير 2023، بعد قسَمِهِم اليمين أمامه، ويعودُ المجلسُ إلى دوره الأصليّ كسُلطة ثالثة قضائيّة فقط.

وتابع “خلال فترة تولّيه لكافّة السّلطات في البلاد، يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء لجاناً قضائيّة لحراسة وإدارة مقدّرات الشّعب اللّيبيّ النّفطيّة والماليّة والاستثماريّة والعقاريّة لضمان عدم العبث بها، وعدالة الإنفاق العام على كافّة شرائح الشّعب دُون تفرقة أو تمييز”.