مجلس أمازيغ ليبيا يطالب بتشكيل حكومة جديدة حتى الانتخابات

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أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في مطالبة له نشرها عبر بيان على صفحته على فيسبوك على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تعمل على تسيير البلاد حتى الوصول إلى إجراء الانتخابات والبدء في التوزيع العادل للإيرادات.

كما طالب المجلس بإنهاء كل الأجسام السياسية والعسكرية المتصدرة للمشهد الحالي.

مؤكدا أنها ساهمت بشكل مباشر في الانسداد السياسي الحالي، وفق البيان.

وعبر المجلس عن رفضه القاطع لمشروع الدستور، مطالبا بالعمل على إيجاد قاعدة دستورية توافقية.

موضحا ضرورة أن يشترك في إعدادها جميع مكونات الشعب الليبي وتقام على أساسها الانتخابات.

يأتي ذلك في وقت إذ يستعد تيار بالتريس الذي قاد الحراك منذ يوم الجمعة للدخول في اعتصام مفتوح.

ونصب الخيام داخل ميدان الشهداء اليوم الأحد في العاصمة طرابلس.

فقد أعلن في بيان نشره على صفحته في فيسبوك السبت أنه لم يعد لدى الشباب رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي.

مضيفا أنه إذا لم تلب المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة.

مؤكدا أنه قد يلجأ إلى العصيان المدني التام .

كما طالب التيار جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا بضرورة احترام حقهم الشرعي المكفول قانوناً.

وذلك ووفق المسودة الدستورية في التعبير السلمي والتظاهر.

وكان آلاف المحتجين نظموا ليل السبت مظاهرات في العاصمة، وأغلقوا الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، داعين إلى تنفيذ مطالبهم بأسرع وقت.