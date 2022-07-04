وكيل الداخيلة يوافق على حضور الجماهير و (برغش) يثنى على مجهودات الوزارة

بنغازي 04 يوليو 2022 (وال) _ أرسل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية ( فرج العبدلي)، خطابا إلى الاتحاد الليبي لكرة السلة بشأن إقامة مباربات الدور النصف نهائي من كأس ليبيا لكرة السلة.

هذا وجاء في الخطاب ذاته موافقة وكيل وزارة الداخيلة للشؤون الفنية على إقامة مباريات كأس ليبيا بمجمع سليمان الضراط في موعدها المحدد ‘ وذلك بحضور الجمهور الرياضي.

ومن جهته أعرب رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة (فؤاد برغش) عن سعادة الغامرة والكبيرة بهذه الموافقة’ مؤكدا أن هذه الموافقة خاصة بالحضور الجماهيري كانت متوقعة من مسؤلي الجهات الأمنية المختصة بذلك.

وأضاف برغش قائلا ” نشكر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية (فرج أقعيم) على دوره المهمة’ مانحا الجماهير الرياضية فرصة جديدة لمشاهدة لاعبيها’ موضحاً أن من أسباب نجاح مسابقات كرة السلة الليبية في البلاد هي الجهات الأمنية والتي بدورها دائما تقف على مسافة واحدة سواء مع الاتحاد الليبي أو مساندتها للأندية’ أو في كيفية تنظيم وبسط السيطرة على الجماهير المشاهدة للمباريات .

وأثنى فؤاد برغش على مجهودات وزارة الداخلية للشؤون الفنية في قيادتها الحكيمة وتامينها ليس لكرة السلة فحسب وإنما لكافة الأنشطة الرياضية’ مؤكدا أن ذلك التأمين لوحظ في المرحلة الأولى من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة ‘وكيف كان رجال الأمن أحد أسباب النجاح.

وأستطرد رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة حديثه قائلا : لابد من شكر الجماهير الرياضية المحبة لكرة السلة والتي بدورها كانت نكهة المرحلتين الأولى ببنغازي والثانية بالعاصمة طرابلس من سباعي التتويج من تشجع راقي ‘ وروح رياضية عالية’ مما اعطى ذلك ثقة لوزارة الداخلية للشؤون الفنية أن تمنح الجمهور الرياضي مجددا لحضور مسابقة الكأس. (وال _ بنغازي) س أ

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