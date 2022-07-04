موسى فكي يؤكد دعمه للحراك الشعبي في ليبيا والإسراع بالخروج من الأزمة الخطيرة

أخبارليبيا24_متابعات

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي أمس الأحد دعمه المطالب الشعبية لحياة أفضل في ليبيا.

وقال فكي في بيان عبر المفوضية أنه يتابع باهتمام بالغ تطور الأحداث بليبيا.

وأشار إلى حرص الحراك الشعبي على ضرورة الإسراع بالخروج من الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وحث رئيس المفوضية الحراك الشعبي الذي وصفه بالمشروع على احترام سلامة الأفراد والممتلكات العمومية والخصوصية .

ونوه إلى دعم الأطراف الليبية خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية واستعدادها الانخراط فيها.

وذلك حسب ما قدمته إليهم أخيرًا البعثة الأفريقية المشتركة تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي.

مؤكدًا ضرورة تملك الشعب الليبي للمصالحة وجعلها جامعة لا إقصاء فيها.

يأتي ذلك في وقت إذ يستعد تيار بالتريس الذي قاد الحراك منذ يوم الجمعة للدخول في اعتصام مفتوح.

ونصب الخيام داخل ميدان الشهداء اليوم الأحد في العاصمة طرابلس.

فقد أعلن في بيان نشره على صفحته في فيسبوك السبت أنه لم يعد لدى الشباب رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي.

مضيفا أنه إذا لم تلب المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة.

مؤكدا أنه قد يلجأ إلى العصيان المدني التام .

كما طالب التيار جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا بضرورة احترام حقهم الشرعي المكفول قانوناً.

وذلك ووفق المسودة الدستورية في التعبير السلمي والتظاهر.

وكان آلاف المحتجين نظموا ليل السبت مظاهرات في العاصمة، وأغلقوا الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، داعين إلى تنفيذ مطالبهم بأسرع وقت.