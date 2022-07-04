مستشفى الهواري بطلا لدوري القطاعات والمؤسسات ببنغازي

بنغازي 04 يوليو 2022 (وال) _ أسدل الستار مساء أمس الأحد، على منافسات دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات في نسختها الاولى ببنغازي، وذلك بمشاركة 18 فريقاً تحت إشراف النقابة العامة للإداريين، والتي استمرت لثلاثة أسابيع متتالية على أرضية ملعب نادي الفويهات (الاستقلال ) سابقاً.

وهذا وقد جرت المباراة النهائية بين فريق مستشفى الهواري وفريق نقابة المعلمين في أجواء حماسية وندية بين الطرفين، للظفر بهذه البطولة والتي استطاع مستشفى الهواري الخروج فائزاً في هذة المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بإدارة تحكيم تكونت من الثنائي (عبدالله بومازق ومنير الزلاوي).

وفي الختام قامت اللجنة المكلفة بهذه البطولة بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين وشهادات تقديرية للمشاركين.

_ وكالة الأنباء الليبية _ تجولت داخل الملعب والتقت المدرب ورئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الهواري (عادل العبيدي) حيث قال: تحصلنا على هذة البطولة بعزم من الرياضيين الذين قاتلوا حتى آخر دقيقة في المباراة، وأن الدوري كان فيه فرق صعبة وقوية للمنافسة على هذه البطولة، والتي كانت أكثر من رائعة.

وفي نفس السياق، أشار لاعب فريق مستشفى الهواري (خالد عاشور المجريسي) إلى أن الدوري كان فيه مباريات صقوية يصعب فيه التكهن من سيفوز به، و مباراة اليوم كانت صعبة جداً مع فريق منافس و قوي يريد الفوز بهذه البطولة.

واختتم المجريسي قائلاً: كل الشكر والتقدير لنقابة العامة للإداريين واللجان المشرفة على هذه البطولة والفرق التي كانت لديها الروح القتالية والمنافسة الشريفة.

وبدوره، صرح الأمين العام للنقابة العامة للإداريين و رئيس اللجنة المنظمة للبطولة (سالم الشرع) اختتمنا اليوم بكورة نشاطنا الرياضي، والذي كان فيه مشاركات أكثر من ممتازة، فكل الشكر والتقدير للفرق التي شاركت في هذه البطولة والتي لم يحالفها الحط، مشيراً إلى أن البطولة هي الأولى ولن تكون الاخيرة ياذن الله، وسيكون هناك بطولة قادمة وقريبة بالتعاون مع النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين. (وال _ بنغازي) م ب

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