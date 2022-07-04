شكشك يتابع الملف الصحي وإجراءات العلاج بالخارج

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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدراء العامون لكل من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية -المركز الوطني للقلب تاجوراء – مستشفى العيون، بالإضافة الى رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز طرابلس الطبي بحضور الإدارات المختصة بالديوان استمرارا متابعة الملف الصحي وما يتعلق به من إجراءات العلاج بالخارج.

واستعراض الاجتماع ملاحظات الديوان بالخصوص وسبل تطوير وضبط إجراءات العلاج بالخارج وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق والتأكيد على الالتزام بوضع ضوابط لإصدار رسائل العلاج بالخارج.

فضلا عن الحد من الإسهال المفرط في هذه المراسلات، مما يؤثر على جودة الخدمة ويحول دون الاستفادة المثلى منها.

وتم إعداد قائمة نمطية تتضمن الشروط والمعايير للحالات ‏التي تتطلب العلاج في الخارج.

وأيضا الاعتماد على الإيفاد وفقا للمنظومة الإلكترونية ومن خلال المراكز المتخصصة وذات العلاقة.

في حين أكد الاجتماع أن هذه المراكز هي ذاتها من تتولى متابعة الحالة ومواكبتها.

في حين تم الاتفاق على متابعة الحالات الموفدة إلى الساحة المصرية تأسيسا على الاتفاقيات الموقعة.

فضلا عن تلك التي سيتم توقيعها في المستقبل القريب، على أن تتولى المراكز المتخصصة إبرام وتوقيع العقود التنفيذية.

وذلك بما يضمن الاستفادة من برامج التدريب والتطوير المتضمنة لهذه العقود.

وشدد رئيس ديوان المحاسبة على أهمية تحمل المسؤولية من قبل الجميع لضمان العدالة في ايفاد الحالات المستحقة.

مؤكدا على عدم الوساطة او المحسوبية وأن الايفاد للعلاج بالخارج يجب ان لا يكون هدفا في حد ذاته ولأجل غير محدود.

موضحا أن ذلك يتطلب الالتزام بخطة استراتيجية واضحة تفضي الى نقل المعرفة من حيث الإدارة الصحية او تقديم العلاج ذاته.

وذلك صولا الى توطين العلاج بالداخل، وهو الهدف الذي يجب ان تتظافر فيه كل الجهود من اجل تحقيقه في أقرب فرصة .