الدبيبة: الحكومة فشلت في إدارة أزمة الكهرباء واتخذت قرارات خاطئة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فشل حكومته في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، لافتا إلى أن الحكومة أسأت التقدير واتخذت قرارات خاطئة في إدارة الأزمة وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير لكن ما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد.

وقال الدبيبة، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين: “كنا غلطانين.. وأخذنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف”.

وأضاف رئيس الحكومة: “حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا”.

ورأى الدبيبة أن هناك ثلاثة تحديات تواجه حل أزمة الكهرباء تتمثل في المحطات القديمة وتطويرها، والتي مر على بعضها 40 عاما في الخدمة، وتحتاج لإصلاحات منذ زمن بعيد، والتحدي الثاني يتمثل في بناء محطات جديدة وتخصيص مبالغ كبيرة لها تفوق حتى إمكانيات الشعب الليبي في الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يكمن في المشاكل التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء، والتي ترهلت وتضخمت، حيث تضم حاليا ما يتراوح بين 45 و50 ألف شخص، والقرارات فيها لم تعد صارمة.