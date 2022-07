القاضي يعلن الاثنين تشكيلة منتخب تحت 20 عاما

يستعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب عياد القاضي للإعلان عن تشكيلة المنتخب يوم الاثنين التي ستشارك في البطولة العربية بالسعودية، فبعد معسكر طويل في بنغازي وخوض أكثر من لقاء ودي للتعرف على إمكانيات اللاعبين، سيعلن مدرب المنتخب عن التشكيلة النهائية التي ستشارك في البطولة العربية ما بين العشرين من يوليو والسابع من أغسطس، إذ سيلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة صحبة منتخبي الجزائر ولبنان.

