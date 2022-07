شرارة والترهوني يجددان للأهلي طرابلس حتى نهاية يوليو

جدد النادي الأهلي طرابلس عقود لاعبيْه “محمد الترهوني” والأردني “محمد أبو زريق” لنهاية يوليو الجاري، عضو اللجنة التسييرية للأهلي طرابلس “وائل مركوس” أكد توقيع الترهوني وشرارة على كشوفات الاستمرار مع الفريق، إضافة للثنائي المحترف التونسي “أيوب عياد” والمغربي “محمد الفقيه” مع الفريق واستعدادهما لتمديد عقديهما في حال تأخر انطلاق سداسي التتويج، في حين تنتظر اللجنة التسييرية عودة المدافع التونسي “وسام أبوسنينة” من تونس لتمديد عقده قبل انطلاق مرحلة التتويج.

