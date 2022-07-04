ارتفاع أسعار النفط متأثرة بانخفاض الإنتاج العالمي

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع مخاوف مدفوعة بانخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على روسيا طغت على المخاوف من ركود عالمي يضعف الطلب.

وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في يونيو، مما عزز الحجة من أجل زيادات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في حين سجلت ثقة المستهلك الأمريكي مستوى قياسيًا منخفضًا.

وارتفع خام برنت 1.55 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 113.18 دولار، بعد أن هبط أكثر من دولار في التعاملات المبكرة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 109.77 دولار.

انخفاض إنتاج أوبك

وقالت رويترز، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أخطأت في تحقيق هدف تعزيز الإنتاج في يونيو.

وفي ليبيا العضو في أوبك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة ورأس لانوف، وكذلك حقل الفيل النفطي يوم الخميس قائلة إن إنتاج الخام انخفض بمقدار 865 ألف برميل يوميا.

وفي غضون ذلك، تضرر إنتاج الإكوادور بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، والتي تسببت في خسارة ما يقرب من مليوني برميل من الإنتاج، حسبما قالت شركة النفط الحكومية بتروكوادور.

إضافة إلى مشاكل الإمدادات المحتملة، قد يؤدي الإضراب في النرويج هذا الأسبوع إلى خفض الإمدادات من أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية وخفض إجمالي إنتاج النفط بنحو 8 بالمئة.