الأخضـر يسـافر إلى تونـس لخـوض سـداسـي التتـويـج

يتحول ثاني المجموعة الأولى فريق الأخضر إلى تونس لخوض منافسات سداسي التتويج بعدما أنهى الفريق تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة يوم السبت بملعبه في مدينة البيضاء، وتعول جماهير فريق مدينة البيضاء على المدرب التونسي “سمير شمام” لقيادة الفريق والمنافسة على لقب العام الحالي، بعد موسم مميز قدمه الفريق في المرحلة الأولى وأنهاه في المركز الثاني خلف الأهلي بنغازي مجددا حضوره في مرحلة التتويج للموسم الثاني على التوالي.

