شاب مسلح يقتل 3 أشخاص وسط مركز تجاري في كوبنهاغن

أخبار ليبيا 24

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد أن فتح شاب عشريني النار عليهم وسط مركز للتسوق في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، فيما أصيب عدد آخر بجروح.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا واتهمته بالقتل العمد.

وأضافت، أن الشاب الذي يقف وراء حادث إطلاق نار في مركز تجاري في كوبنهاغن، سُجن لمدة 24 يومًا اليوم اللإثنين بعد أن يواجه استجوابًا أوليًا في محكمة المدينة.

وهز الهجوم الدنمارك في نهاية أسبوع بهيج، بعد أن استضافت المراحل الثلاث الأولى من سباق الدراجات تور دي فرانس.

ويقع مركز تسوق فيلدز على بعد بضعة كيلومترات جنوب وسط مدينة كوبنهاغن، ووجهت إليه تهمة القتل العمد وقصد القتل.

وذكرت، السلطات إنه سيحتجز في جناح مغلق للأمراض النفسية.

وقالت، إن مطلق النار، لبذي يخضع اسمه لحظر النشر، فتح النار وقتل شاب وشابة يبلغان من العمر 17 عامًا، ومواطن روسي يبلغ من العمر 47 عامًا يعيش في الدنمارك. كما أصيب أربعة أشخاص آخرين بطلقات نارية.

وقال مسؤول صحي من خدمات الطوارئ الطبية الدنماركية إن ثلاثة منهم في حالة مستقرة الآن ولا يزال واحد في حالة حرجة.

ومن بين الجرحى مواطنان سويديان، رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وسيدة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وقال كبير مفتشي الشرطة سورين توماسن للصحفيين في وقت سابق اليوم إن الحادث لا يمكن اعتباره “عملا إرهابيا” بناء على الأدلة الحالية، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المشتبه به تصرف مع آخرين.