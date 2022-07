السـويحـلي يجـدد عـقـد مـدربـه الوطـني عـلى المرجيـني

جدد نادي السويحلي عقد مدربه الوطني “على المرجيني” ليشرف الأخير على تدريبات الفريق في الموسم القادم من الدوري الممتاز لكرة القدم.

إدارة السويحلي جددت الثقة في المرجيني الذي يمتلك ذكريات طيبة مع الفريق في سنوات سابقة، فضلا عن نتائج الفريق التي حققها نهاية الموسم الحالي، وتحقيق الفوز على الأهلي طرابلس والاتحاد إذ لم يفصل الفريق سوى نقطتين فقط عن التأهل لمرحلة التتويج في الأمتار الأخيرة.

