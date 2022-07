كـأس لـيبيـا لكـرة السـلـة يقام دون حضور الجمهور

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة عن تأجيل انطلاق منافسات كأس ليبيا بمدينة بنغازي استجابة لطلب الجهات الأمنية بالمدينة، اتحاد اللعبة أعلن الموعد الجديد والذي سيكون يومي الاثنين و الثلاثاء لمباراتي نصف النهائي بين الأهلي طرابلس والنصر في المباراة الأولى والأهلي بنغازي والاتحاد في المباراة الثانية دون حضور الجمهور، وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الكأس يوم الاحد لكنها تأجلت بسبب الأوضاع الأمنية في المدينة.

