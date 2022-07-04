فكي يعلن دعمه لمطالب الشعب الليبي في إنهاء أزمة بلاده

أخبار ليبيا 24

أعرب، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، عن دعمه الراسخ للمطالب الشعبية في ليبيا، ويؤيد بشدة رغبة الشعب الليبي القوية في إنهاء سريع للأزمة في البلاد التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.

وطالب فكي، في بيان للاتحاد الأفريقي، الحراك الشعبي المشروع بضمان احترام سلامة جميع الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

ورحب فكي، بدعم الأطراف الليبية لخارطة الطريق الأفريقية المتعلقة بالمصالحة الوطنية الليبية ورغبتها في الانضمام إليها، بما يتوافق مع الإجراءات التي اعتمدها الوفد الأفريقي، تحت رعاية اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الطبيعة الشاملة لعملية المصالحة وضرورة أن يمتلكها الشعب الليبي.