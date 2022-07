الكـاف يؤجـل أمـم إفـريقـيـا إلـى فبـرايـر 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا تأجيل بطولة أمم أفريقيا بالكوت ديفوار من يونيو ألفين وثلاثة وعشرين إلى يناير و فبراير من عام ألفين وأربعة وعشرين، إعلان كاف جاء على هامش اجتماع الاتحاد الافريقي في المغرب والذي أعلن فيه أيضا عن عدة قرارات أخرى أبرزها العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الأفريقية، كما حدد كاف موسم ألفين وثلاثة وعشرين ألفين وأربعة وعشرين لانطلاق بطولة السوبر الأفريقي التي ستقام لأول مرة.

