الاتحاد المصراتي يودع العقـبي بعـد نهاية مشـواره مع الفريق

ودع نادي الاتحاد المصراتي رسميا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي “مراد العقبي” بعد نهاية رحلته مع الفريق التي قاد فيها للمنافسة على بطاقة الصعود لمرحلة التتويج إلى آخر جولة في المسابقة.

الفريق نظم إحتفالية مصغرة حضرها عدد من المسؤولين في النادي وكذلك بعض المشجعين الذين أشادو بالتجربة التي خاضها العقبي مع فريق الاتحاد المصراتي، حيث أستلم زمام الأمور مع الفريق خلفا للمدرب الصربي برانكو في ديسمبر من عام ألفين وواحد وعشرين.

المصدر ليبيا الأحــرار

