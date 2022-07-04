عقيلة وعدد من النواب يبحثون المستجدات السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في القبة بعدد أعضاء مجلس النواب وبحث معهم المستجدات السياسية في ليبيا، كما التقى أيضًا مع تجمع شبابي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتهدا البلاد الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة وعدد من النواب بحثوا المستجدات السياسية في ليبيا بكافة أشكالها.

عقيلة يلتقي بتجمع شبابي

وذكر بليحق، إن عقيلة استقبل كذلك في القبة الأحد، بتجمع “الفعاليات والروابط الشبابية وممثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية”.

وأضاف بليحق، أن التجمع أكد دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب، ولمبادرة السلام التي أطلقها، مشيرًا إلى أنه “دان واستهجن” التهجم والاعتداء على مقرات الدولة وعلى راسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وذكر، أن التجمع شدد، على أنه مع خروج الشعب في التظاهرات للمطالبة بحقوقه المشروعة، ولكن بالطرق السلمية دون المساس بمقدرات الوطن.

وأضاف بليحق، أن التجمع الشبابي طالب عقيلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأكدوا دعمهم الكامل واللامحدود لمجلس النواب وللمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات التي تحاك ضدهما من أصحاب الفكر المتطرف.