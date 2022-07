اتحاد كرة القدم يحذر الأندية الأعضاء من إختراق اللوائح والقوانين

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا أكد من خلاله على وجود ضغوطات كبيرة من بعض الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية المطالبة بخرق اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، البيان الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد شمل إحدى عشرة نقطة وضح من خلالها الاتحاد نقاطا عديدة من بينها أن الاتحاد ملتزم إلتزاما تاما بأحكام النظام الأساسي ولم يخرق اللوائح المعمول بها ولم يرتكب أي مخالفات مالية، و أشار الاتحاد في بيانه إلى أن الحكم القضائي الصادر في حق الاتحاد ليس نهائيا وعندما يكون نهائيا سيتعمل معه وفقا للنظام الأساسي للاتحاد وانظمة الفيفا بالخصوص.

